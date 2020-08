7 außergewöhnliche Studiengänge an deutschen Hochschulen

Unter den Hochschulen mit gutem Ruf und altehrwürdigen Universitäten Deutschlands gibt es zahlreiche Vertreter von Rang und Namen – ein Fakt, der hinlänglich bekannt sein dürfte. Was weit weniger Menschen wissen ist, welche davon zu den Bildungseinrichtungen mit ungewöhnlichen und seltenen Lehrangeboten zählen: Beauty Management beispielsweise gibt es in Stuttgart, in Freiburg gab es sogar zeitweise Einführungskurse in den Themenbereich der Parapsychologie. Ein Diplom-Braumeister bekommt seinen Abschluss unter anderem in München.

Welche außergewöhnlichen Studiengänge gibt es?

Dass berühmte Bildungseinrichtungen mitunter die Geburtsstätte ungewöhnlicher Ideen sind, zeigt sich auf internationaler Ebene, besonders auch in den USA, immer wieder. An der Cornell University etwa lernt man das Baumklettern. Und nicht nur bis zum ersten Ast: Gezeigt wird, wie man in die Baumkronen eines Baumes steigt, sich im Geäst bewegt und sogar von einem Baum zum anderen klettert, ohne den Boden zu berühren.

Das Ergebnis solcher Kurse sind Hochschüler mit wirklich ungewöhnlichen Fähigkeiten:

Zwar sind hierzulande beim Thema Studium klassische Fächer wie Medizin oder Jura nach wie vor beliebt und kommen wohl den meisten zuerst in den Sinn, doch gibt es genügend Beispiele dafür, dass auch ausgefallene Studiengänge an renommierten Hochschulen in Deutschland Anklang finden.

7 Ungewöhnlich Studiengänge

1 - Cruise Industry Management

An der Hochschule Bremerhaven wird dieser internationale Studiengang mit betriebswirtschaftlicher Orientierung angeboten, der auf das Management der Kreuzfahrtbranche zugeschnitten ist.

Um die Kreuzfahrt für die Passagiere entspannend, unterhaltsam und preisgünstig zu machen und gleichzeitig für die Anbieter rentabel zu gestalten, gilt es einiges zu beachten. Der Kurs zielt darauf ab, junge Menschen für Führungspositionen im Kreuzfahrtsektor auszubilden und zu qualifizieren. Die CTM-Absolventen sollen in der Lage sein, sich den anspruchsvollen Aufgaben dieses speziellen Sektors des Tourismus im In- und Ausland zu stellen.

2 - Promenadologie

Ein Teil des Architekturstudiums an der Universität in Kassel besteht darin, zu lernen, welche Gewohnheiten Spaziergänger pflegen. Promenadologie nennt sich die Wissenschaft vom Spazierengehen, die auch Praxisunterricht beinhaltet. Die Wirkung des Umfeldes auf den Entspannung suchenden Menschen wird untersucht. Beim Spazierengehen konzentriert man sich also zunächst auf die Wahrnehmung der Umgebung.

Unterschiedliche Fachgebiete fließen in den Lehrplan mit ein: Bewegungslehre, Wetterkunde und Architektur aber auch Kunst und Philosophie.

3 - Angewandte Freizeitwissenschaft

Dieser Studiengang wird mit Bachelorabschluss zum Beispiel an der Hochschule in Bremen angeboten. Dabei werden Aspekte aus der Tourismusbranche gelehrt und analysiert, wie Menschen ihre Freizeit verbringen möchten. Zahlreiche Einsatzbereiche unter anderem in Museen, Freizeitparks oder Sportanlagen bieten Aussicht auf ein vielseitiges Tätigkeitsfeld.

Attraktive Freizeitangebote mitzugestalten klingt nach einer unterhaltsamen Aufgabe und kann durchaus lukrativ sein. Denn die Leute stecken viel Geld in ihre Freizeit. Dafür sind die Erwartungen der Gesellschaft an die Tourismus- und Freizeitbranche aber auch nicht unbedingt gering.

4 - Brauwesen und Getränketechnologie

Liebhaber des goldfarbenen Nationalgetränkes können ihre Leidenschaft zum Traumberuf machen und an der TU München einen Bachelor und/oder Master im Bereich Brauwesen und Getränketechnologie machen. Nicht nur das Bierbrauen, sondern auch Produktionsverfahren anderer Getränke sind hier Lerngegenstand.

Wissenschaftliche Fakten der Biologie und Technik werden vermittelt, um qualifizierte Absolventen in die Brauereien und die Getränkeindustrie zu entlassen. Jedoch bietet sich auch ein Werdegang im Bereich der Forschung an.

5 - Eurythmie

Diese besondere Tanzform wird tatsächlich auch als Bachelor- und Master-of-Arts-Studiengang angeboten. An der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Alfter, die einer ganzheitlichen Bildungsidee folgt, ist dieses Studium möglich.

Eurythmie wird als Bewegungskunst bezeichnet und geht zurück auf Rudolf Steiner, den Begründer der Waldorf-Pädagogik. Der eigene Körper dient als Instrument für seelisch-geistige Intentionen und durch die spezielle Bewegungstechnik soll erreicht werden, die Umwelt und die Beziehungen zu anderen Menschen bewusster wahrzunehmen. Mit dem erfolgreichen Abschluss kann man anschließend beispielsweise als Eurythmie-Lehrer arbeiten oder als KünstlerIn. Einsatzmöglichkeiten finden sich auch in kulturpädagogischen und therapeutischen Bereichen.

6 - Angewandte Sexualwissenschaft

Die wissenschaftliche Analyse der Sexualität steht bei dieser akademischen Ausrichtung im Mittelpunkt. An der Hochschule Merseburg beispielsweise wird während des Master-Studienganges auch die Entwicklung der Sexualkultur verschiedener Zeiten erforscht.

Sexuelle Rechte und Selbstbestimmung bilden einen zentralen Aspekt und der spätere Wirkungskreis ist vielfältig: So kann man im Anschluss etwa in der Beratung für Lebens- und Familienplanung oder bei Gesundheitsämtern tätig sein. Zudem finden sich weitere sozial- und medienpädagogische Arbeitsbereiche.

7 - Space master

Der “Joint European Master in Space Science and Technology” an der Julius-Maximilian-Universität Würzburg, beschäftigt sich unter anderem mit Planetologie, Robotik, Sensorik und Raumfahrttechnik.

Dieser Masterstudiengang in Weltraumwissenschaft lässt aktuell zwar keine Neueinschreibungen mehr zu, doch bildet er die eingeschriebenen Studenten in einem forschungsorientierten Umfeld auf hohem Niveau aus, um international anerkannte Qualifikationen zu erhalten. Direkte Kontakte zu professionellen Forschungs- und Geschäftsbereichen bieten ihnen eine gute Zukunftsperspektive.

Fazit:

Es ist dank des vielfältigen Angebotes der Hochschulen zunehmend möglich, auch seltene individuelle Interessen zu verfolgen und neue kreative Wege zu gehen. Wem ein ungewöhnlicher Traumberuf vorschwebt, sollte sich allerdings gut über mögliche Einsatzbereiche informieren.