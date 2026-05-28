Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Die 1457 gegründete Universität Freiburg ist als eine der besten deutschen Universitäten für ihre Lehre, Forschung und Weiterbildung in bundesweiten Wettbewerben ausgezeichnet worden. Ihr Studienangebot reicht von Informationstechnologie, über die Medizin und Naturwissenschaften, bis hin zu Geistes- und Sozialwissenschaften. Die Gebäude der Uni liegen zentral in der Altstadt oder sind in Kürze von dort aus zu erreichen. Die Universitätsbibliothek ist eine der modernsten und größten in Europa. Seit 2007 zählt die Albert-Ludwigs-Universität zu den Top-Universitäten in Deutschland. Seitdem haben die Studierenden der Universitäten Freiburg, Karlsruhe, Straßburg Mulhouse/Colmar und Basel freien Zugang zu Lehrveranstaltungen an anderen Mitgliedsuniversitäten.

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