ASB Baden-Württemberg e.V. Heilbronn-Franken: Freiwillig sozial engagiert

Spätestens mit der Zeugnisausgabe stellt sich für Schulabgänger die Frage: Wie geht es beruflich weiter? Wer die Zeit bis zum Studien- oder Ausbildungsbeginn sinnvoll überbrücken oder in soziale Berufe schnuppern möchte, kann sich kurzfristig für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) für 6 - 18 Monate bewerben. Die Einsatzbereiche beim ASB Region Heilbronn-Franken sind vielfältig, wie z.B. die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen, mit Senioren, im Mobilen Sozialen Dienst, im Krankentransport, Fahrdienst oder in der Ersten Hilfe Ausbildung . Ein FSJ oder BFD bieten interessante Einblicke in die soziale Arbeit und bringen wichtige Erfahrungen im Umgang mit anderen Menschen. Lieber eine Ausbildung oder ein Duales Studium? Welche Vorstellung hat man selbst von sozialen Berufen? Hier kann man es herausfinden: www.asb-unvorstellbar.de

ASB Baden-Württemberg e.V. Region Heilbronn-Franken

Ferdinand-Braun-Str. 19 · 74074 Heilbronn

Tel. 07131-9739110 · www.asb-unvorstellbar.de