Bausch+Ströbel: Stabiles und sicheres Umfeld

Bausch+Ströbel, der Weltmarktführer im pharmazeutischen Verpackungsbereich, mit seinen gut 2200 Mitarbeitern allein in der Region Heilbronn/Franken und knapp 2900 weltweit, wächst stetig und nachhaltig.

Personalleiterin Kerstin Blum ist überzeugt: »Bausch+Ströbel ist ein hochattraktiver Arbeitgeber in der Region!« Der Grund: »Wenn man sich die Welt um uns herum so anschaut, ist es schwer zu glauben, dass es noch Unternehmen wie Bausch+Ströbel gibt, die ein so stabiles und sicheres Umfeld bieten«, erläutert Blum. 2023 erwies sich für das Unternehmen sogar als Rekordjahr in Bezug auf Umsatz, Mitarbeiterzahl und neue Standorte. Bausch+Ströbel ist international ausgerichtet und ermöglicht so Studierenden sowie Hochschulabsolventen/innen eine Vielzahl von äußerst interessanten Entwicklungschancen.

Zum einen bietet Bausch+Ströbel in Kooperation mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) am Standort Mosbach Duale Studiengänge in den Fachrichtungen Elektrotechnik, Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau, Angewandte Informatik und Mechatronik an.

Zum anderen ist es auch möglich, im Rahmen eines Praxissemesters wertvolle Erfahrung zu sammeln. In den verschiedensten Fachbereichen wie Vertrieb/Projektmanagement, Konstruktion, Automatisierung und Elektrotechnik, Technisches Produktmanagement, Forschung und Technologie oder Anlagenqualifizierung sind Praktikanten aktiv in aktuelle Projekte eingebunden und werden von erfahrenen Kollegen umfassend betreut. Natürlich ist es auch möglich, die Abschlussarbeit des eigenen Studiums bei Bausch+Ströbel zu einer gemeinsam erarbeiteten, passgenauen und herausfordernden Fragestellung zu verfassen. Nicht zuletzt ­bietet Bausch+Ströbel vielfältige Möglichkeiten zum Direkteinstieg nach dem Studium.

Bausch + Ströbel SE + Co. KG

Parkstraße 1 · 74532 Ilshofen

Tel. 07904-7010 · www.bausch-stroebel.com