Berufsbegleitend zum Bachelor mit der VWA-Hochschule

Auch ohne Abitur

Erst Abitur, dann Studium und schließlich der Berufseinstieg - so verläuft oft eine Berufskarriere bei Akademikern. Doch auch wenn man direkt nach dem Abitur nicht studieren konnte oder wollte oder gar kein Abitur hat, muss man auf einen Hochschulabschluss trotzdem nicht verzichten.

An der VWA-Hochschule in Baden-Württemberg kann man auch ohne Abitur oder Fachabitur berufsbegleitend studieren. Voraussetzungen können beispielsweise die Teilnahme an einer Eignungsprüfung oder bestimmte berufliche Qualifikationen sein, wie z.B. der Wirtschaftsfachwirt oder der Betriebswirt, die im Übrigen an den Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademien in Stuttgart, Freiburg oder Karlsruhe absolviert werden können. Die VWAen in Stuttgart und Freiburg bieten sogar im Anschluss an ein Bachelor-Studium weitere Möglichkeiten für einen Master-Abschluss an. Ein starkes Team mit vielen Möglichkeiten für die Karriere!

Die VWA-Hochschule punktet zudem mit einer persönlichen sowie individuellen Betreuung der Studierenden und legt einen großen Wert auf die Verbindung der Theorie mit der ganz eigenen Praxis! Gelerntes kann sofort und gezielt im Arbeitsalltag eingesetzt werden, denn die Professoren*innen verstehen sich als »Brückenbauer« zwischen Hochschule und Unternehmen. So qualifiziert man sich für zukünftige Fach- und Führungsaufgaben.

Ein berufsbegleitendes Studium an der VWA-Hochschule rentiert sich für die Absolventen gleich mehrfach. Neben dem erworbenen Wissen haben sie ein gutes Zeitmanagement, sind zielstrebig und besitzen Durchhaltevermögen. Viele Personaler wissen das zu schätzen und auch bei Gehaltsverhandlungen sowie dem Streben nach mehr Verantwortung im eigenen Unternehmen ist ein berufsbegleitendes Studium ein wichtiges Argument. Es lohnt sich also sich fit für die Zukunft zu machen, um neue Aufgaben und Verantwortungen zu übernehmen.

