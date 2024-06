Bürkert Fluid Control Systems: Duales Auslandssemester in Thailand

Ein Auslandssemester kann das Leben eines Studierenden bereichern und nicht nur die akademischen Horizonte erweitern, sondern auch unvergessliche kulturelle Erfahrungen bieten.

Auch während eines dualen Studiums ist es möglich, ein Auslandssemester zu absolvieren. Lara Roth ist DH-Studentin im Bereich Innovations- und Produktmanagement bei Bürkert und berichtet von ihren Erfahrungen.

»Unsere Hochschule bot uns die Möglichkeit, unser Auslandssemester in Europa oder außerhalb Europas zu verbringen. Man konnte sich an Partnerhochschulen der DHBW oder an anderen Universitäten weltweit bewerben. Nachdem meine Entscheidung auf Thailand fiel, sprach ich mich bei Bürkert mit meinen Ausbildern ab und bewarb mich an der Mahidol University in Bangkok. Während meines Auslandssemesters hatte ich die Gelegenheit, in Bangkok auf Englisch zu studieren. Das Universitätsgelände ist groß und bietet viele nebenschulische Aktivitäten wie Tennis, Volleyball, Fußball, Schwimmen und Fitnessstudios. Die Dozenten waren kompetent und engagiert, und der Unterricht fand in einer angenehmen Atmosphäre statt. Ich hatte die Möglichkeit, mit internationalen Kommilitonen zusammenzuarbeiten und deren Kulturen besser kennenzulernen. Neben dem Studium bot mein Aufenthalt in Thailand reichlich Gelegenheit, das Land zu erkunden und seine Vielfalt zu erleben. Von den belebten Straßen Bangkoks bis zu den idyllischen ­Inseln im Süden gab es immer etwas Neues zu entdecken. An den Wochenenden unternahmen wir Ausflüge nach Chiang Mai und Kanchanaburi, verbrachten unvergessliche Tage auf tropischen Inseln wie Koh Phi Phi oder Koh Samui. Ich konnte prächtige Paläste, beeindruckende Tempel und belebte Märkte sehen und traditionelles thailändisches Essen genießen. Die thailändische Kultur ist reich an Traditionen, Bräuchen und einer herzlichen Gastfreundschaft, die mich tief beeindruckt hat. Meine Zeit in Thailand war unvergesslich und ich bin dankbar für die Möglichkeit und Unterstützung von Bürkert, in diesem Land mein Auslandssemester verbracht haben zu dürfen.«

