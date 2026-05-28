Mit einer Studentenzahl von 2.000 bis 3.000 ist das 1891 gegründete California Institute of Technology im Vergleich zu anderen Eliteunis verhältnismäßig klein, verfügt aber über einen exzellenten Ruf und gilt als wissenschaftlich extrem produktive Universität. Die Caltech legt ihren Fokus auf die Ingenieurwissenschaften und hat im Verlauf ihrer Geschichte eine ganze Reihe an Nobelpreisträgern hervorgebracht.

Struktur: Die Caltech ist in sechs akademischen Divisionen gegliedert: Biologie und Biotechnik, Chemie und Chemieingenieurwesen, Ingenieurwesen und angewandte Wissenschaft, Geistes- und Sozialwissenschaften, Physik, Mathematik und Astronomie.

Standort: Pasadena, USA