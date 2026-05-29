Charité – Universitätsmedizin Berlin

Die Charité ist eine der größten Universitätskliniken Europas und fungiert als gemeinsame medizinische Fakultät der Freien Universität Berlin und der ­Humboldt-Universität zu Berlin. Auf vier Campi finden sich mehr als mehr als 100 Kliniken und Institute, gebündelt in 17 CharitéCentren. Über 10.000 Studierende bereiten sich an der Charité darauf vor, die Medizin von morgen zu gestalten. An der Charité werden 15 Studiengänge angeboten, darunter Humanmedizin, Zahnmedizin, die Bachelorstudiengänge Gesundheitswissenschaften, Pflege und Angewandte Hebammenwissenschaft, zusätzlich zu konsekutiven und weiterbildenden Masterstudiengängen wie Public Health, Health Professions Education, Epidemiology, International Health, Medizinische Neurowissenschaften und mehr.

Charitéplatz 1, 10117 Berlin, www.charite.de