Die Christian-Albrechts-Universität Kiel (kurz: CAU) wurde bereits 1665 gegründet. Ihr Motto, heute so aktuell wie damals, lautet »Pax Optima Rerum: Der Friede ist das höchste aller Güter«. Die CAU sieht sich in der Pflicht, durch Forschung, Lehre und Wissenstransfer zur Lösung der großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts wie Gesundheit, Umwelt und Kultur im Wandel, Ernährung und Energie beizutragen. Mit 190 Studiengängen bietet die CAU viele Möglichkeiten, zusätzlich zu Jura und Medizin werden die Fachrichtungen der Geistes-, Gesellschafts- und Naturwissenschaften angeboten. Das Lehramtsstudium spielt dabei eine besonders wichtige Rolle, zukünftige Lehrkräfte genießen mit 21 eingebundenen Fächern eine gute Fachausbildung und haben exzellente Perspektiven.

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