Der große MORITZ Universitäten-Guide

Der MORITZ Universitäten-Guide bietet einen kompakten Überblick über die Universitäten-Landschaft Deutschlands mit Fokus auf Baden-Württemberg und die MORITZ-Region und soll so bei der Auswahl der richtigen Bildungseinrichtung helfen.
In Baden-Württemberg bilden neun Universitäten das Herzstück der Hochschullandschaft. Neben den drei klassischen Universitäten Freiburg, Heidelberg und Tübingen, präsentieren die jüngeren Universitäten Hohenheim, Konstanz, Mannheim, Stuttgart und Ulm den Studierenden ihre jeweils eigenen Fächerschwerpunkte und Studienangebote. Die ältesten baden-württembergischen Universitäten Heidelberg, Freiburg und Tübingen bieten ein besonders breites Fächerspektrum. An den Universitäten Karlsruhe und Stuttgart wird vor allem in den Ingenieur- und Naturwissenschaften gelehrt und geforscht. Wer sich für eine wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Ausbildung interessiert, ist an der Universität Mannheim sehr gut aufgehoben. Die Universität Hohenheim hat einen Schwerpunkt im Bereich der Wirtschafts- und Agrarwissenschaften. Die Universitäten Konstanz und Ulm sind die beiden jüngsten Universitäten in Baden-Württemberg. In Konstanz kann aus einer breiten Palette natur-, geistes- und sozialwissenschaftlicher Fächer gewählt werden. An der Universität Ulm stehen heute natur- und ingenieurswissenschaftliche sowie medizinische Fächer im Mittelpunkt.
Die Universitäten im Überblick
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Charité – Universitätsmedizin Berlin
Christian-Albrechts-Universität Kiel
Eberhard Karls Universität Tübingen
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Georg-August-Universität Göttingen
Goethe-Universität Frankfurt am Main
Humboldt-Universität zu Berlin
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Julius-Maximilians-Universität Würzburg
Ludwig-Maximilians-Universität München
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU)
Technische Universität Darmstadt
Technische Universität Dresden
Technische Universität München