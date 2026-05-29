Der große MORITZ Universitäten-Guide

Der MORITZ Universitäten-Guide bietet einen kompakten Überblick über die Universitäten-Landschaft Deutschlands mit Fokus auf Baden-Württemberg und die MORITZ-Region und soll so bei der Auswahl der richtigen Bildungseinrichtung helfen.

In Baden-Württemberg bilden neun Universitäten das Herzstück der Hochschullandschaft. Neben den drei klassischen Universitäten Freiburg, Heidelberg und Tübingen, präsentieren die jüngeren Universitäten Hohenheim, Konstanz, Mannheim, Stuttgart und Ulm den Studierenden ihre jeweils eigenen Fächerschwerpunkte und Studienangebote. Die ältesten baden-württembergischen Universitäten Heidelberg, Freiburg und Tübingen bieten ein besonders breites Fächerspektrum. An den Universitäten Karlsruhe und Stuttgart wird vor allem in den Ingenieur- und Naturwissenschaften gelehrt und geforscht. Wer sich für eine wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Ausbildung interessiert, ist an der Universität Mannheim sehr gut aufgehoben. Die Universität Hohenheim hat einen Schwerpunkt im Bereich der Wirtschafts- und Agrarwissenschaften. Die Universitäten Konstanz und Ulm sind die beiden jüngsten Universitäten in Baden-Württemberg. In Konstanz kann aus einer breiten Palette natur-, geistes- und sozialwissenschaftlicher Fächer gewählt werden. An der Universität Ulm stehen heute natur- und ingenieurswissenschaftliche sowie medizinische Fächer im Mittelpunkt.

Die Universitäten im Überblick

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Charité – Universitätsmedizin Berlin

Christian-Albrechts-Universität Kiel

Eberhard Karls Universität Tübingen

Freie Universität Berlin

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Georg-August-Universität Göttingen

Goethe-Universität Frankfurt am Main

Humboldt-Universität zu Berlin

Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Ludwig-Maximilians-Universität München

Philipps-Universität Marburg

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU)

Technische Universität Berlin

Technische Universität Darmstadt

Technische Universität Dresden

Technische Universität München

Universität Augsburg

Universität Bayreuth

Universität des Saarlandes

Universität Hamburg

Universität Heidelberg

Universität Hohenheim

Universität Kassel

Universität Konstanz

Universität Mannheim

Universität Regensburg

Universität Stuttgart

Universität Ulm

Universität zu Köln

Westfälische Wilhelms-Universität (WWU) Münster