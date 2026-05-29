Der große MORITZ Hochschul- und Fachhochschulguide 2026

Der Schritt in ein Studium ist mehr als nur die Wahl eines Studiengangs – er ist der Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Ob Universität, Hochschule oder duales Studium: Die Bildungslandschaft in Deutschland ist vielfältiger denn je. Dieser Guide bietet einen kompakten Überblick über die wichtigsten Hochschulen und Fachhochschulen in der Region und darüber hinaus.
Evangelische Hochschule Ludwigsburg
Filmakademie Baden-Württemberg GmbH
Health Innovation University of Applied Sciences
Hochschule Albstadt-Sigmaringen
Hochschule der Medien Stuttgart
Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg
Hochschule für Technik Stuttgart
Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen
Hochschule Macromedia University of Applied Sciences
Hochschule Ravensburg-Weingarten
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf
Pädagogische Hochschule Heidelberg
Pädagogische Hochschule Karlsruhe (PHKA)
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart