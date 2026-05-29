Der große MORITZ Hochschul- und Fachhochschulguide 2026

Der Schritt in ein Studium ist mehr als nur die Wahl eines Studiengangs – er ist der Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Ob Universität, Hochschule oder duales Studium: Die Bildungslandschaft in Deutschland ist vielfältiger denn je. Dieser Guide bietet einen kompakten Überblick über die wichtigsten Hochschulen und Fachhochschulen in der Region und darüber hinaus.

42 Heilbronn

DIPLOMA Hochschule

Evangelische Hochschule Ludwigsburg

Filmakademie Baden-Württemberg GmbH

FOM Hochschule

Freie Hochschule Stuttgart

HBC Hochschule Biberach

Health Innovation University of Applied Sciences

HFH Stuttgart

Hochschule Aalen

Hochschule Albstadt-Sigmaringen

Hochschule Darmstadt

Hochschule der Medien Stuttgart

Hochschule Esslingen

Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen­ Ludwigsburg

Hochschule für Technik Stuttgart

Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen

Hochschule Heilbronn

Hochschule Macromedia University of Applied Sciences

Hochschule Pforzheim

Hochschule Ravensburg-Weingarten

Hochschule Reutlingen

Hochschule Weihenstephan-Triesdorf

Hochschule Worms

Merz Akademie Stuttgart

Pädagogische Hochschule Heidelberg

Pädagogische Hochschule Karlsruhe (PHKA)

Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

Popakademie Baden-Württemberg

Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen

Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart

Technische Hochschule Aschaffenburg