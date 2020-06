DHBW Center for Advanced Studies: Passgenaues Master-Studium

Genau die Inhalte studieren, die beim beruflichen Vorankommen helfen – das ist das Ziel der dualen Master-Studiengänge am DHBW Center for Advanced Studies (DHBW CAS). Mit 20 Studienangeboten aus den Bereichen Wirtschaft, Technik und Sozialwesen bietet es für jeden passende Inhalte. Einzigartig sind die Wahlmöglichkeiten innerhalb der Master-Studiengänge: Die Studienmodule können fachlich und zeitlich so ausgewählt werden, dass sie optimal zu den jeweiligen beruflichen und privaten Plänen passen. In Lehrveranstaltungen garantieren Kleingruppen den Master-Studierenden einen intensiven Austausch. Gelerntes fließt sofort zurück in den Arbeitsalltag, denn alle Master-Studierenden sind durchgängig berufstätig. So profitiert auch der Arbeitgeber unmittelbar vom Wissensgewinn.

Neben fachlichen Themen fördert das Master-Studium die Weiterentwicklung persönlicher Kompetenzen. Dazu gehörten z. B. Seminare zum Einsatz persönlicher Ressourcen, Teamführung und Change-Management. Im Gegensatz zum dualen Bachelor-Studium findet im Dualen Master kein Wechsel zwischen Theorie- und Praxisphasen statt. Im Master sind die Studierenden meist einmal pro Monat zu 2-3-tägigen Präsenzphasen an der Hochschule. Die Lehrveranstaltungen finden sowohl am DHBW CAS auf dem Bildungscampus in Heilbronn als auch an den neun Standorten und drei Campus‘ der DHBW statt. Der Duale Master des DHBW CAS ist für Bachelor-Absolventinnen und –Absolventen aller Hochschularten offen. Voraussetzung ist eine mindestens einjährige Berufserfahrung nach dem ersten Hochschulabschluss und ein bestehendes Arbeitsverhältnis. Studienstart ist zum Sommer- und Wintersemester.

DHBW Center for Advanced Studies

Bildungscampus 13 · 74076 Heilbronn

www.cas.dhbw.de/masterstudiengaenge