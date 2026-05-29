DHBW Center for Advanced Studies

Das Center for Advanced Studies der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW CAS) ist eine auf Master-Programme und Weiterbildungsangebote spezialisierte Institution der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW). Am DHBW CAS studieren 1.540 Fach- und Führungskräfte standortübergreifend, berufsbegleitend und berufsintegrierend. In 25 Studiengängen der Bereiche Technik, Wirtschaft, Sozialwesen und Gesundheit. Dort erreichen sie den Master of Arts, Master of Science, Master of Engineering oder Master of Business Administration. 1.605 Dualen Partnerunternehmen nutzen den Dualen Master zum Finden, Binden und Entwickeln von Potenzialträger*innen.

Bildungscampus 13, 74076 Heilbronn

07131 38980, www.cas.dhbw.de