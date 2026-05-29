Die DHBW Heidenheim ist die einzige duale Hochschule im Umkreis von Heidenheim, ­Aalen und Ulm und bietet eine Vielzahl an ­praxisorientierten Bachelorstudiengängen im dualen System. Studierende profitieren von der engen Verzahnung von Theorie und Praxis, individueller Betreuung und einem starken Netzwerk an dualen Partnern, bestehend aus 900 Einrichtungen und Unternehmen. Egal ob Technik, Wirtschaft, Gesundheit oder Soziales – hier findet jede den passenden dualen Studiengang für die Zukunft. In über 20 Bachelor-Studiengängen können Studierende in nur drei Jahren einen Hochschulabschluss erlangen und Berufserfahrung sammeln. Das Studium ist in den Bereichen Wirtschaft, Soziale Arbeit, Technik und Gesundheit möglich.

Marienstraße 20, 89518 Heidenheim an der Brenz

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