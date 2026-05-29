Die DHBW Heilbronn hat sich mit ihrem dualen Studienangebot zur ersten Adresse für den Handel und die Lebensmittelbranche entwickelt. Partner sind internationale Marktführer sowie innovative mittelständische Unternehmen. Angeboten werden die BWL-Studiengänge Handel, Food Management und Dienstleistungsmanagement. Studierende ­erwerben betriebswirtschaftliches Know-how, lernen globale Warenströme zu steuern, E-Commerce-Konzepte zu entwickeln und nachhaltige Wertschöpfungsketten zu gestalten. Ergänzt wird das Angebot durch Wein-Technologie-Management in Kooperation mit der ­LVWO Weinsberg. Moderne Räume und das Laborzentrum DHBW Sensoricum bieten optimale Studienbedingungen.

Bildungscampus 4, 74076 Heilbronn

07131 12370, heilbronn.dhbw.de