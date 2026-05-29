Die »TechnologieRegion Karlsruhe« ist ein Bündnis, in dem Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Verwaltung zur Stärkung des Wirtschaftsraumes Karlsruhe zusammenarbeiten. Für die Studierenden der DHBW Karlsruhe bedeutet ein duales Studium in solch einer Umgebung den Vorteil einer reichhaltigen Auswahl aus bedeutenden regionalen Unternehmen. Ein Großteil der mehr als 1.000 Partnerfirmen der DHBW Karlsruhe sind in der Gemeinschaft »TechnologieRegion Karlsruhe« eingebunden. Zudem gilt Karlsruhe als moderne Wissenschaftsstadt – Theorie und Praxis sind hier also ohnehin schon eng miteinander verzahnt. Das breitgefächerte Studienangebot an der DHBW Karlsruhe umfasst insgesamt 22 Studiengänge mit den Schwerpunkten Wirtschaft, Gesundheit und Technik.

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