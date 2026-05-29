Die DHBW Lörrach liegt im Dreiländereck Deutschland–Frankreich–Schweiz und bietet derzeit mehr als 2.100 Studierenden ein duales Studium in Zusammenarbeit mit über 750 ­regionalen und überregionalen Partnerunternehmen. Die Hochschule überzeugt zudem mit ausgezeichneter Qualität: Im CHE-Hochschulranking 2019 erzielte der Studienbereich Technik hervorragende Bewertungen. Studieninteressierte können aus rund 20 Studiengängen in den Bereichen Wirtschaft, Technik und Gesundheit wählen. Neben klassischen Studienangeboten umfasst das Portfolio auch innovative Studiengänge, die aktuelle Entwicklungen in Wirtschaft und Gesellschaft aufgreifen, darunter Interprofessionelle Gesundheitsversorgung, BWL-Digital Business Management und Data Science und Künstliche Intelligenz.

Hangstraße 46 – 50, 79539 Lörrach

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