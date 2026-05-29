Die DHBW Mannheim gehört wie die DHBW Stuttgart zu den ersten Anbietern eines dualen Ausbildungskonzepts und startete als Berufsakademie Mannheim im Jahr 1974. Ihr mehr als 40-jähriger Erfolg basiert auf der engen Verzahnung von Theorie und Praxis, von wissenschaftlichem Studium und Berufserfahrung. Mit mehr als 5.500 Studierenden, rund 2.000 Partnerunternehmen und 50 Studienrichtungen ist sie der zweitgrößte Standort der DHBW. Das duale Studienmodell kombiniert akademisches Lernen mit wertvoller Berufserfahrung. In den Fakultäten Technik, Wirtschaft und Gesundheit steht ein breites, von der ZEvA akkreditiertes Bachelor-Studienangebot zur Verfügung und bietet den Studierenden vielfältige Möglichkeiten.

Coblitzallee 1-9, 68163 Mannheim

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