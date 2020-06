DHBW Mosbach: Virtueller Tag des Dualen Studiums

Abitur in der Tasche und dann? Für Studien-­interessierte bietet die DHBW Mosbach und der Campus Bad Mergentheim erstmalig einen ­virtuellen Tag des dualen Studiums an. An zwei T­erminen präsentieren sich die Studiengänge und die Partnerunternehmen. Die meisten Unternehmen bieten dabei noch freie Studienplätze für ­dieses Jahr an.

Fortgesetzt wird der Virtuelle Tag des dualen Studiums am 8. Juli mit der Präsentation von Partnerunternehmen. Um 14 Uhr geht es los mit allgemeinen Informationen zum dualen Studium, im Anschluss folgen von 15 bis 18 Uhr die Vorträge der Dualen Partner.

In virtuellen Räumen (weitere Infos auf der Webseite) stellen die Unternehmen in ca. 30-minütigen Slots die Studienmöglichkeiten in ihrem Betrieb vor und informieren über freie Studienplätze und die Bewerbung. Hier haben Interessierte die Möglichkeit, mehr über das duale Studium sowie über die Praxisphasen bei einem Dualen Partner zu erfahren. Zusätzlich kann man dort freie Studienplätze finden – auch noch für das Jahr 2020.

Besucher der virtuellen Messe kommen ins Gespräch mit Personalverantwortlichen, Ausbildern oder potentiellen Kommilitonen und sichern sich unter Umständen direkt die Chance auf ein mögliches Bewerbungsgespräch. Daneben berät die allgemeine Studienberatung bei Fragen rund um das duale Studium.

Eine Übersicht aller teilnehmenden Unternehmen gibt es auf der Website unter www.mosbach.dhbw.de/virtuell.

Bei dem dualen Studium an der DHBW Mosbach wechseln sich Studien- und Praxisphasen in einem ca. 12-wöchigen Rhythmus ab. Am Ende des dreijährigen Intensivstudiums steht der international anerkannte Bachelor. Über 80 Prozent der Absolventen werden nach erfolgreichem Studienabschluss übernommen.

Virtueller Tag des dualen Studiums: Die Studiengänge

Mi. 24. Juni, ab 15 Uhr

Virtueller Tag des dualen Studiums: Die Partnerunternehmen, Mi. 8. Juli, ab 14 Uhr

Fon: 06261-9390, www.mosbach.dhbw.de