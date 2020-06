DHBW Mosbach: Virtuelles Kennenlernen

Für Studieninteressierte bietet die DHBW Mosbach und der Campus Bad Mergentheim am 8. Juli einen virtuellen Tag des dualen Studiums an. Dabei ­stellen sich die Hochschule und ihre ­Partnerunternehmen vor. Und das Beste? Die meisten Unternehmen ­bieten dabei sogar noch freie Studienplätze für ­dieses Jahr an. So kann nach dem Abitur direkt aktiv ins Berufsleben durchgestartet werden.

Direkt mit Lehrbeauftragten, Unternehmen oder potentiellen Kommilitonen ins Gespräch kommen – all dies soll trotz des Corona-Virus beim jährlichen Tag des dualen Studiums möglich sein, wenn auch in etwas anderer Form. Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach öffnet ihre Türen – zumindest virtuell – und präsentiert sich und ihre Dualen Partner.

Am 8. Juli um 13 Uhr geht es los. Die DHBW Mosbach informiert in ihrem Forum zunächst allgemein über das Duale Studium und den Dualen Master, über mögliche Auslandsaufenthalte, wie die Wohnungssuche abläuft und vieles mehr. Daneben stehen die Studienberatung sowie einige Studierende für Fragen zur Verfügung. In 10-minütigen Kurzvorträgen wird u.a. das Duale Studium, den Dualen Master, Auslandsaufenthalte, Wohnungsbörse, Semester Null oder die Stadt Mosbach vorgestellt.

Ebenfalls stellen die Partnerunternehmen den ganzen Nachmittag über in virtuellen Räumen (weitere Infos auf der Webseite) die Studienmöglichkeiten in ihrem Betrieb in 30-minütigen Kurzvorträgen vor und informieren über freie Studienplätze und den Bewerbungsprozess. Hier haben Interessierte die Möglichkeit, mehr über die Praxisphasen bei einem Dualen Partner zu erfahren. Im Anschluss an die Unternehmensvorträge können die Schüler*innen Kontakt mit den Unternehmen aufnehmen. Denn zusätzlich kann man dort freie Studienplätze finden – auch noch für das Jahr 2020.

Eine Übersicht aller teilnehmenden Unternehmen gibt es auf der Website unter www.mosbach.dhbw.de/virtuell.

Bei der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) handelt es sich um die erste duale, praxisintegrierende Hochschule in Deutschland. Gegründet am 1. März 2009 führt sie das seit 40 Jahren erfolgreiche duale Prinzip der früheren Berufsakademie Baden-Württemberg fort. Mit mehr als 34.000 Studierenden und über 120.000 Alumni ist die DHBW die größte Hochschule des Landes.

Die DHBW Mosbach und ihr Campus in Bad Mergentheim haben einen sehr großen Einzugsbereich in Nordbaden und -württemberg. Rund 3.600 Studierende sind aktuell an der DHBW Mosbach in den Fakultäten Technik und Wirtschaft eingeschrieben. Gemeinsam mit rund 1.000 Partnerunternehmen bildet die DHBW Mosbach seit 1980 akademische Nachwuchskräfte nach dem dualen Prinzip aus.

Mittwoch 8. Juli, 13 bis 18 Uhr

Tel.: 06261-939 394

www.mosbach.dhbw.de/virtuell