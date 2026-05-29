Wer an der DHBW Mosbach studiert, findet einerseits Ruhe für ein erfolgreiches Studium, andererseits viele Sport- und Freizeitangebote. Moderne Ausstattung und hervorragend eingerichtete Hightech-Labore schaffen ideale Rahmenbedingungen. Kurze Wege, eine familiäre Atmosphäre und Professoren, die ihre Studierenden persönlich kennen, geben Sicherheit und erleichtern das Studium. Die DHBW Mosbach mit etwa 3.600 Studierenden bietet die beiden Fakultäten Wirtschaft und Technik. Am Campus in Mosbach finden sich top-ausgestattete Vorlesungsräume und Hightech-Labore für Lehre und Forschung. Der zweite Campus der DHBW ­Mosbach befindet sich in einem renovierten Renaissance-Schloss im Zentrum der Altstadt in Bad Mergentheim.

Lohrtalweg 10, 74821 Mosbach

06261 9390, mosbach.dhbw.de