Die DHBW Ravensburg ist einer von neun Standorten der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW), der größten Hochschule des Landes. Seit mehr als 50 Jahren bietet die DHBW das duale Studium an – und entwickelt es Jahr für Jahr mit seinen Partnern weiter. Die DHBW Ravensburg ist auf zwei Standorte verteilt – am Campus Ravensburg ist die Fakultät Wirtschaft angesiedelt, am Campus Friedrichshafen die Fakultät Technik. Die DHBW Ravensburg ist fest verankert in der Region Bodensee-Oberschwaben und orientiert sich mit ihrem Studienangebot am Bedarf der Region sowie der angrenzenden Landkreise. Dementsprechend liegt der Fokus auf den Bereichen Branchen Messe, Kongress und Event, Medien, Tourismus, Hotellerie und Gastronomie sowie dem Fahrzeugbereich.

Marienpl. 2, 88212 Ravensburg

0751-189992700, www.ravensburg.dhbw.de