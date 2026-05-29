Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Stuttgart gehört zu den größten Hochschulen der Region und steht für ein ­Studienmodell, das die Studenten wirklich weiterbringt. In Kooperation mit rund 2.000 Unternehmen verbindet man von Anfang an Theorie und Praxis und sammelt wertvolle ­Berufserfahrung. Das Studium ist gebührenfrei, duale Studenten verdienen ab dem ersten Tag eigenes Geld. Kleine Kursgruppen und persönliche Betreuung sorgen für eine familiäre Atmosphäre. Mit vielfältigen Studienangeboten in Wirtschaft, Technik, Gesundheit und Sozialwesen sowie sehr guten Übernahmechancen legt man hier den Grundstein für die eigene Zukunft – weil Zukunft Praxis bedeutet.

Rotebühlstraße 133, 70197 Stuttgart

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