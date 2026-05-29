Die DHBW Villingen-Schwenningen bietet gemeinsam mit fast 1.000 ausgewählten Unternehmen und sozialen Einrichtungen 16 praxisnahe Bachelorstudiengänge in den Fakultäten Wirtschaft und Sozialwesen an. Ein besonderer Fokus liegt auf der persönlichen und intensiven Betreuung der Studierenden. In kleinen Lerngruppen vermitteln engagierte Professorinnen und Professoren sowie erfahrene Lehrbeauftragte aus der Praxis fundiertes Fachwissen mit hohem Praxisbezug. Darüber hinaus begleiten die Studiengangsleiterinnen und -leiter ihre Studierenden individuell und stehen sowohl organisatorisch als auch fachlich unterstützend zur Seite.

Friedrich-Ebert-Straße 30, 78054 Villingen-Schwenningen

07720 39060, dhbw-vs.de