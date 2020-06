Diploma Hochschule: Neue Studiengänge

Mit innovativen und flexiblen Studienkonzepten bietet die DIPLOMA Hochschule seit 1998 Bachelor- und Masterstudiengänge in den Bereichen Wirtschaft, Recht, Gesundheit, Soziales, Gestaltung und Technik an.

Das Ziel ist, neben innovativen Studienformen, wie z.B. das äußerst flexible virtuelle Studium, auch das Angebot an Studiengängen stetig weiterzuentwickeln und auszubauen. Insbesondere im Fachbereich Gesundheit & Soziales sind 2018 einige Bachelor- und vor allem Masterstudiengänge hinzugekommen. Interessent/-innen können mit dem Bachelor und Master in Gesundheitsmanagement grundständiges und fortgeschrittenes Wissen aus Einrichtungen der Gesundheitsbranche erwerben und damit Positionen im Management oder auf höchster Leitungsebene in Krankenhäusern, Reha-Kliniken, bei Ämtern oder medizinischen Versorgungszentren bekleiden. Im medizinischen Bereich fortbilden können sich Studierende des siebensemestrigen Fernstudienganges Naturheilkunde und komplementäre Heilverfahren (B.Sc.). Sie lernen die Grundlagen der Naturheilkunde kennen und können sich in einem traditionellen Verfahren - Homöopathie, traditionelle chinesische Medizin oder Europäische Naturheilverfahren - spezialisieren. Das Studium dient der Vorbereitung auf die Überprüfung zum/zur Heilpraktiker/-in.

Personen, die eine Führungsposition im sozialen Bereich anstreben, finden mit den Master-Fernstudiengängen Sozialmanagement (M.A.) und Psychosoziale Beratung in Sozialer Arbeit (M.A.) zwei Möglichkeiten. Nach dem Sozialmanagement-Studium können Absolvent/-innen als Leiter/-in oder im Management in sozialen Einrichtungen von Kirchen oder Sozialverbänden, Vereinen oder Verbänden der Integration, Familien-/Kinderbetreuung oder der Gesundheit/Pflege arbeiten. Der andere Studiengang vermittelt fundierte Beratungskenntnisse und führt zur Leitungsposition von Beratungsstellen aus verschiedenen Bereichen. Voraussichtlich ab dem kommenden Wintersemester 2019/2020 kommt mit dem aus­bil­dungsbegleitenden Studiengang Physiotherapie (B.Sc.) i.V. ein weiteres Angebot auf den Markt, das sich an angehende Physio­the­rapeut/-innen in der Ausbildung oder berufserfahrene Personen richtet.

