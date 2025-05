Duale Studiengänge an der DIPLOMA: Soziales & Pädagogik

Das Beste aus Theorie und Praxis: Immer zum Winter- und Sommersemester bietet die ­DIPLOMA die Dualen Studiengänge Soziale Arbeit (B.A.), Kindheitspädagogik (B.A.) sowie Heilpädagogik und Inklusive Pädagogik (B.A.) an. Das Besondere: Die Vorlesungen können online besucht werden.

Im Dualen Studium lernen die Studierenden an drei Tagen pro Woche bei ihrem Praxispartner im Unternehmen. Die Lehrveranstaltungen finden an zwei Tagen der Woche an der Hochschule statt – entweder live-online am Online Campus der DIPLOMA oder vor Ort, zum Beispiel am DIPLOMA-Studienzentrum in Mannheim. Die Studiengebühren zahlt in der Regel der Praxispartner, darüber hinaus ist zusätzlich eine Ausbildungsvergütung üblich. Durch die enge Verzahnung von Theorie und Praxis eröffnet der Abschluss eines Dualen Studiums an der DIPLOMA überdurchschnittliche Karrierechancen. Die Studierenden profitieren an der DIPLOMA Hochschule von kleinen, festen Lerngruppen sowie der persönlichen Betreuung in familiärer Atmosphäre. Der Studienservice der DIPLOMA unterstützt bei Bedarf auch bei der Suche nach einem Praxispartner für das Duale Studium. Weitere Infos unter: diploma.de/duales-studium.

Mit einem Studium an der privaten, dauerhaft staatlich anerkannten DIPLOMA Hochschule entscheiden Studierende sich für eine zukunftssichere Weiterbildung nach Maß – auch neben der Ausbildung oder dem Beruf. Das Studienangebot umfasst mehr als 40 Studiengänge mit Bachelor- oder Master-Abschluss. Alle Studiengänge der DIPLOMA sind NC-frei und starten zwei Mal im Jahr (April und Oktober). Der Einstieg in ein Bachelor-Fernstudium ist auch ohne Abitur möglich. Mehr dazu unter: diploma.de/studieren-ohne-­abitur.

