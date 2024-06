Duales oder kooperatives Studium bei GEMÜ: Theorie und Praxis verbinden

Ein Bildungsweg, der theoretische Konzepte mit praktischer Anwendung vereint, birgt zahlreiche Vorteile. Neben dem Erwerb fachlicher Kompetenzen, die über das Unterrichtsmaterial hinausgehen, erlangt man auch die Fähigkeit, konkrete Probleme anzugehen und erworbene Kenntnisse effektiv in der Praxis einzusetzen. Der Austausch mit Kollegen und Mitstudierenden stärkt zudem soziale Kompetenzen und fördert das Lernen im Team. Nicht zu vergessen ist die finanzielle Unterstützung durch eine monatliche Vergütung, die selbst während der theoretischen Phasen des Studiums gewährt wird. Jährlich starten etwa 10 Studierende ihr duales Studium bei GEMÜ. Dabei arbeitet das Unternehmen aus Ingelfingen eng mit Hochschulen in Heilbronn, Künzelsau, Mosbach und Mannheim zusammen. Für jeden Studierenden entwickelt GEMÜ einen maßgeschneiderten Plan, der sich an ihren vorhandenen Kenntnissen und dem Verlauf ihres Studiums orientiert. Schon während des Studiums wird darauf geachtet, in welchem Bereich die Studierenden später gerne arbeiten würden. Durch erste praktische Erfahrungen und die Beteiligung an Projekten steigen natürlich auch die Chancen auf eine Übernahme nach Abschluss des Studiums. Darüber hinaus bietet GEMÜ auch nach dem Studium umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten an.

