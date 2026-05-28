Die Eberhard Karls Universität Tübingen gehört zu den ältesten Universitäten Europas und blickt auf über fünf Jahrhunderte Geistes- und Wissenschaftsgeschichte zurück. Heute forschen und lehren rund 550 Professorinnen und Professoren und mehr als 5.600 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den sieben Fakultäten der Universität. Die jüngste Etappe in der Entwicklung war der Erfolg im Exzellenzwettbewerb des Bundes und der Länder: Die Universität Tübingen gehört auch von 2027 an für weitere sieben Jahre zu den Universitätsstandorten in Deutschland, die als exzellent ausgezeichnet sind. Ihre Studienfächer reichen von Ägyptologie, Bioinformatik und Computerlinguistik über Demokratie und Regieren in Europa, Economics and Finance sowie Geowissenschaften bis hin zu Judaistik sowie Cellular and Molecular Neuroscience.

Geschwister-Scholl-Platz, 72074 Tübingen

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