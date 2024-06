Eisenmenger und Kollegen GmbH: Perfekt beraten

Die Kanzlei Eisenmenger und Kollegen GmbH mit ihrem Sitz in Schwäbisch Hall berät und betreut überwiegend Unternehmen, Freiberufler, Vereine und Privatpersonen aus der Region Schwäbisch Hall und Hohenlohe.

Außer den klassischen Tätigkeiten einer Steuerberatungskanzlei wie Lohn- und Finanzbuchhaltung, Jahresabschlusserstellung, Steuererklärungen und betriebswirtschaftlichen Beratungen begleitet Eisenmenger und Kollegen sowohl Existenzgründer auf dem Weg in die Selbständigkeit als auch Unternehmen und Unternehmer bei der Nachfolgeplanung und Übergabe an die nächste Generation. Steuerberatung, das heißt hier auch: gestalten und optimieren. Unter Ausnutzung von gesetzlich vorgesehenen Steuervergünstigungen und Entlastungen minimiert die Kanzlei die Steuerlast ihrer Mandanten und optimiert die Steuerbelastung durch gezielte Gestaltungen. Durch die kontinuierliche Teilnahme der Mitarbeiter an Fortbildungsveranstaltungen und Schulungen ist das Team stets über Änderungen informiert und kann diese kurzfristig und gezielt in die laufende Steuerberatung einbeziehen. Auch bei Bankgesprächen werden Mandanten begleitet und aussagekräftige Unterlagen und Auswertungen erstellt. Aus- und Weiterbildung wird in der Kanzlei großgeschrieben. Eisenmenger und Kollegen unterstützt seine Mitarbeiter gerne bei der Weiterbildung und ermöglicht ihnen die kontinuierliche Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen. Ausbildungsplätze werden sowohl für die klassische Ausbildung zur / zum Steuerfachangestellten als auch als duales Studium an den Berufsakademien in Stuttgart, Mannheim und Mosbach zum Bachelor of Arts mit Schwerpunkt Steuerrecht angeboten. Wer gerne eigenverantwortlich und selbständig in einem tollen Team arbeitet, Interesse an vielfältigen und interessanten Aufgaben hat und Spaß im Umgang mit Mandanten hat, der ist in der Kanzlei richtig.

Eisenmenger und Kollegen GmbH

Hagenbacher Ring 127 · 74523 Schwäbisch Hall

Tel. 0791-950310 · www.eisenmenger-kollegen.de