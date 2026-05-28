Die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich wurde 1854 gegründet ­(damals: Eidgenössisches Polytechnikum) und bot zunächst nur technische Fächer an. Die ETH-Bilbliothek ist die größte der Schweiz, seit 2010 hat die ETH Zürich einen Standort in Singapur. Die ETH nennt als ihre Werte Freiheit und ­Eigenverantwortung, Unternehmergeist und Weltoffenheit. 22 Nobepreisträger, darunter ­Albert Einstein, studierten und forschten an der ETH.

Fakultäten: 16 Departements unterteilt in: Architektur und Bauwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften und Mathematik, Systemorientierte Naturwissenschaften, Management und Sozialwissenschaften.

Standort: Zürich, Schweiz