Die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich wurde 1854 gegründet (damals: Eidgenössisches Polytechnikum) und bot zunächst nur technische Fächer an. Die ETH-Bilbliothek ist die größte der Schweiz, seit 2010 hat die ETH Zürich einen Standort in Singapur. Die ETH nennt als ihre Werte Freiheit und Eigenverantwortung, Unternehmergeist und Weltoffenheit. 22 Nobepreisträger, darunter Albert Einstein, studierten und forschten an der ETH.
Fakultäten: 16 Departements unterteilt in: Architektur und Bauwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften und Mathematik, Systemorientierte Naturwissenschaften, Management und Sozialwissenschaften.
Standort: Zürich, Schweiz
- ca. 27.000 Studierende
- 22 Nobelpreisträger
- ethz.ch