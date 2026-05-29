Die Evangelische Hochschule Ludwigsburg ist eine staatlich anerkannte Hochschule für Angewandte Wissenschaften der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Sie organisiert im Dialog mit ihren Studierenden Lehre und Forschung auf wissenschaftlichem Niveau. Das evangelische Profil und die Offenheit für Menschen mit anderen Religionen bestimmen ihre Arbeit. Der Campus Ludwigsburg bietet beste Studienbedingungen für ca. 1300 Studierende. In acht Bachelor-Studiengängen und zahlreichen Masterprogrammen lehren dort rund 40 Professorinnen und Professoren und rund 85 Lehrbeauftragte in den Bereichen Diakonie, Pädagogik, Pflege/Pflegewissenschaft, Religion und Soziales. Hinzu kommen jährlich zum Wintersemester 35 Plätze für Soziale Arbeit B.A. am Standort Reutlingen.

Paulusweg 6, 71638 Ludwigsburg

07141-9745209, www.eh-ludwigsburg.de