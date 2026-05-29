Filmakademie Baden-Württemberg GmbH

Auf einem einzigartigen Campus in Ludwigsburg mit der Filmakademie, ihrem Animationsinstitut sowie dem Postgraduierten-Programm Atelier Ludwigsburg-Paris erhalten die ca. 500 Studierenden eine breite transmediale und internationale Vernetzung. Zur Lehrphilosophie gehören ein starker Praxisbezug durch über 300 Fachleute aus der Film- und Medienbranche, das Arbeiten in gemischten Teams sowie enge Kontakte in den Markt mit etlichen Fernsehsendern, Streaming-Diensten und der regionalen Filmförderung. Neben den 3 Diplom-Studiengängen (8 Semester) Film + Medien, Produktion und Filmmusik + Sounddesign bietet die FABW seit dem Studienjahr 2019/20 auch 8 Diplom-Aufbaustudiengänge (4 Semester) an, darunter Animation, Journalistischer Film, Filmmusik, Interaktive Medien und Szenenbild.

Akademiehof 10, 71638 Ludwigsburg

07141-9690, www.filmakademie.de