FOM Hochschule

Mit 57.000 Studierenden ist die FOM eine der größten privaten Hochschulen in Europa. Sie bietet Auszubildenden und Berufstätigen die Möglichkeit, sich par­allel zur Ausbildung bzw. zum Job akademisch zu qualifizieren und staatlich wie international anerkannte Bachelor- und Master-Abschlüsse zu erlangen. Studierende können aus einer großen Bandbreite an praxisorientierten Studi­engängen wählen, die auf die aktuellen Erfordernisse der Arbeitswelt zuge­schnitten sind. In Deutschland hat die FOM Hochschulzentren in 35 Städten, unter anderem in Stuttgart, Mannheim und Karlsruhe. Abhängig von der Wahl des Studiengangs sind zum Teil mehrere Zeitmodelle möglich, um neben dem Beruf studieren zu können. So kann entweder am Abend, am Wochenende, unter der Woche tagsüber oder kompakt am Stück im Blockmodell die Hoch­schule besucht werden. Vorlesungen können ferner auch virtuell besucht werden: Die FOM bietet ein Digitales Live-Studium, welches den Studierenden eine größtmögliche räumliche und zeitliche Flexibilität bietet.

