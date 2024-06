FOM Hochschulzentrum Stuttgart: Berufsbegleitend oder dual studieren

In die eigene Entwicklung zu investieren, lohnt sich. Immer. An der FOM Hochschule können Berufstätige sowie Abiturientinnen und Abiturienten deshalb neben dem Job oder der Ausbildung studieren. Sie werden gezielt auf aktuelle und zukünftige Anforderungen im Arbeitsleben vorbereitet, indem sie nicht nur aktuelles Fachwissen erwerben, sondern auch ihre persönlichen Fähigkeiten und wichtige Future Skills ausbauen.

Als Deutschlands Hochschule für Berufstätige stehen an der FOM über 50 Bachelor- und Master-Studiengänge in den Bereichen Management, Wirtschaftspsychologie, Gesundheit, Soziales, IT, Wirtschaftsrecht und Ingenieurwesen zur Auswahl. Studiert wird entweder vor Ort am FOM Campus in Stuttgart – mit virtuellen Anteilen in jedem Semester – oder im Digitalen Live-Studium mit Live-Vorlesungen aus den Hightech-TV-Studios der FOM. Im Rahmen der FOM Summer Academy können Studierende zudem ihre Sprachkenntnisse vertiefen und Auslandserfahrungen an renommierten Partnerhochschulen sammeln, u. a. in Sydney, Kapstadt oder New York.

FOM Hochschulzentrum Stuttgart

Rotebühlstraße 121 · 70178 Stuttgart

www.fom.de/stuttgart