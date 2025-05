Freie Hochschule Stuttgart: Studium mit Sinn

Jedes Kind ein Könner: Das ist das Motto der Waldorfpädagogik. Eine Pädagogik, deren Ziel neben aller schulischen Wissensvermittlung soziale Verantwortung und Liebe zum Leben ist, ist in der heutigen Zeit aktueller denn je. Waldorfpädagogik ist eine Methode, keine Weltanschauung und kein Programm. In Waldorfschulen steht der Mensch im Mittelpunkt, und nicht der Lehrplan.

Studieren, wo alles begann: »Waldorfschule ist eine Kulturtat«, sagte ihr Begründer Rudolf Steiner im Rahmen der ersten Lehrerbildungskurse im Jahre 1919 in Stuttgart auf der Uhlandshöhe. Aus dieser Einrichtung ging die heutige staatlich anerkannte Freie Hochschule Stuttgart – Seminar für Waldorfpädagogik hervor. Waldorfschulen wollen gleichermaßen intellektuelle, kreative, künstlerische, praktische und soziale Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen entwickeln. So kann Lernen Freude machen – ein Leben lang.

Studieren am Puls der Zeit: Pädagogik muss sich gesellschaftlichen Herausforderungen immer wieder neu stellen. Heute gehört Medienmündigkeit zu den Schlüsselkompetenzen unseres digitalen Zeitalters. Der Lehrstuhl für Medienpädagogik an der Freien Hochschule Stuttgart bringt dieses Thema in die Lehrerausbildung – und in die Mitte der Gesellschaft.

Ob gleich nach der Schule oder per Quereinstieg postgradual – mit Bachelor und Master zum nahtlose Einstieg ins Berufsleben. Weltweit.

Freie Hochschule Stuttgart

Haußmannstr. 44a · 70188 Stuttgart · Tel: 0711-210 94-0

www.freie-hochschule-stuttgart.de