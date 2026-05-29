Die Freie Hochschule Stuttgart, Seminar für Waldorfpädagogik, bildet Lehrer*innen in staatlich akkreditierten Bachelor- und Masterstudiengängen für die mehr als 1000 weltweiten Waldorf- und Rudolf-Steiner-Schulen aus. Neben dem grundständigen Studium gibt es auch Masterstudiengänge für Quer- und Seiteneinsteiger in Voll- und Teilzeit für Bewerber*innen, die bereits ein Lehramtsstudium oder ein wissenschaftliches Studium in einem möglichst unterrichtsrelevaten Fach absolviert haben. Aber auch Vorstudienleistungen können für einen Quereinstieg angerechnet und ein Bachelorabschluss nachgeholt werden. Ohne Hochschulzugangsberechtigung kann man an der Freien Hochschule Stuttgart auch eine zwei- bis dreijährige Seminarausbildung zum/zur Fachlehrer*in machen.

Haußmannstr. 44a, 70188 Stuttgart

0711/21094-0, www.freie-hochschule-stuttgart.de