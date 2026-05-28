Die Freie Universität Berlin ist mit rund 38.000 Studierenden die größte Universität der Hauptstadt und zählt zu den Exzellenz-Universitäten. 1948 gegründet, liegt ihr zentraler Campus in Berlin-Dahlem. In 15 Fachbereichen und Zentralinstituten werden über 150 Studiengänge angeboten, etwa in Biologie, Chemie, Pharmazie, Erziehungswissenschaften, Psychologie, Geowissenschaften, Geschichte, Kulturwissenschaften, Mathematik, Informatik, Physik, Wirtschaft und Recht. Die vier Zentralinstitute der Universität gliedern sich in das John-F.-Kennedy-Institut für Nordamerikastudien, das Lateinamerika-Institut, das Osteuropa-Institut sowie die Dahlem School of Education. Die FU ist international stark vernetzt mit zahlreichen Partnerschaften weltweit sowie im Erasmus-Programm.

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