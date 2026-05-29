Die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) ist mit knapp 40.000 Studierenden, über 600 Professuren und über 6.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine der größten Universitäten in Deutschland. Gegründet 1743, glänzt die FAU heute als innovationsstarke und international ausgerichtete Universität. Mit ihren fünf Fakultäten deckt die FAU alle Wissenschaftsbereiche ab: von den Geisteswissenschaften, Theologie und Medizin über Rechts- und Wirtschaftswissenschaften bis hin zu den Natur- und Ingeneurwissenschaften. Die fünf Fakultäten gliedern sich in Philosophie & Theologie, Naturwissenschaften, Rechts- & Wirtschaftswissenschaften, Technik sowie Medizin. Die Studierenden verteilen sich auf die beiden Universitätsstandorte Erlangen und Nürnberg.

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