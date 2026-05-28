Georg-August-Universität Göttingen

Von A wie Agrarwissenschaften bis Z wie Zahnmedizin: Wer an der Uni Göttingen studieren möchte, hat die Qual der Wahl. Im Bachelorstudium erlauben die Studienfächer eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten. Spezialisierung und Forschungsnähe auf hohem Niveau bietet die Hochschule in ihren vielfältigen Master- und Ph.D.-Programmen, die zu einem großen Teil englischsprachig sind. Die Universität ist in Forschung und Lehre in den »Göttingen Campus« eingebunden: die Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, das Deutsche Primatenzentrum, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt sowie fünf Max-Planck- Institute sind hochkarätige Forschungseinrichtungen vor Ort, mit denen eine enge Zusammenarbeit besteht.

Wilhelmsplatz 4, 37073 Göttingen

0551-39113, www.uni-goettingen.de