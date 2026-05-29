Goethe-Universität Frankfurt am Main

Die Goethe-Universität ist eine forschungsstarke Hochschule in der europäischen Finanzmetropole Frankfurt. Seit der Gründung 1914 hat sie Pionierleistungen erbracht auf den Feldern der Sozial-, Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaften, Medizin, Quantenphysik, Hirnforschung und beim Arbeitsrecht. Die 16 Fachbereiche Rechtswissenschaft, Wirtschaftswissenschaften, Gesellschaftswissenschaften, Erziehungswissenschaften, Psychologie und Sportwissenschaften, Evangelische Theologie, Katholische Theologie, Philosophie und Geschichtswissenschaften, Sprach- und Kulturwissenschaften, Neuere Philologien, Geowissenschaft/Geografie, Informatik/Mathematik, Physik, Biochemie/Chemie/Pharmazie, Biowissenschaften und Medizin sind auf die Universitätsstandorte Westend, Riedberg, Bockenheim, Niederrad und Ginnheim verteilt.

Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, 069-798-0, www.uni-frankfurt.de