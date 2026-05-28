Die 1636 gegründete Harvard University war ursprünglich zur Ausbildung des Klerus gedacht, säkularisierte sich jedoch bald und ist heute eine der angesehensten und bekanntesten Hochschule der USA und der ganzen Welt. Aufgrund ihres Rufes und der hohen Studienkosten ist Harvard eine absolute Elituniversität und kann sich rühmen, acht US-Präsidenten hervorgebracht zu haben. Zudem ist Harvard die älteste Universität der Vereinigten Staaten.

Struktur: Harvard ist in zwölf akademische Einheiten, sog. »Schools« organisiert, hierbei handelt es sich eigenständige Institutionen. Die Verwaltung erfolgt über neun Fakultäten.

Standort: Harvard, Massachusetts, USA