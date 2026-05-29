HBC Hochschule Biberach

Die HBC ist eine Hochschule für Bau, Architektur, Energie, BWL und Life Sciences mit bundesweitem Renommee. Sie steht für zukunftsgewandte nachhaltige Lehre und Weiterbildung, Forschung und Transfer. Das Ziel der Hochschule ist es gemeinsam die Zukunft zu gestalten und neuartige, ressourcenschonende Prozesse und Technologien zu entwickeln. Alle Beteiligten sind eingeladen sich aktiv mit den eigenen Ideen und Fähigkeiten einzubringen. In den Fakultäten wird Hochschule - fachspezifisch und interdisziplinär gestaltet. Dabei stehen moderne Methoden im Mittelpunkt, die in den Vorlesungen gelehrt und in den Laboren, Werkstätten oder interaktiven Workshops trainiert werden. So werden die Studierenden zu kompetenten akademischen Fachkräften entwickelt.

Karlstraße 11, 88400 Biberach

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