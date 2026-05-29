Health Innovation University of Applied Sciences

Die HIU (ehemals IB Hochschule für Gesundheit und Soziales) ist ein Ort, an dem Innovation, Wissenschaft und Menschlichkeit zusammenwirken, mit dem Ziel, eine gesündere Zukunft für alle zu gestalten. Als lebendige Hochschule werden hier Räume für kreative Mitgestaltung, offenen Austausch und interdisziplinäre Zusammenarbeit geschaffen. Am Standort in Stuttgart können die akkreditierten Studiengänge Angewandte Psychologie in Vollzeit sowie der Master Psychologie oder Health Care Education/Gesundheitspädagogik und Angewandte Therapiewissenschaft in Teilzeit belegt werden. Parallel zum Studiengang Angewandte Therapiewissenschaft absolvieren die Studierenden eine Ausbildung in Logopädie, Physiotherapie oder Ergotherapie.

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