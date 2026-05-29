In ihren Stuttgarter Studienzentren bietet die HFH · Hamburger Fern-Hochschule Bachelor- und Masterstudiengänge sowie duale Studienmodelle aus den Fachbereichen Gesundheit und Pflege sowie Technik, Wirtschaft und Recht an. Interessierte können hier z.B. Gesundheits- und Sozialmanagement, Pflegemanagement, Berufspädagogik, Soziale Arbeit, Psychologie, Data Science, Wirtschaftsinformatik oder Wirtschaftspsychologie mit einem Bachelor abschließen. Neu im Programm ist der Bachelorstudiengang People & Culture Management, der interdisziplinär die Kompetenzen vermittelt. Anschließend an eine erste Qualifikation können an der HFH Masterabschlüsse u.a. in Berufspädagogik, Management im Gesundheitswesen, Soziale Arbeit, Psychologie, Wirtschaftspsychologie oder Wirtschaftsingenieurwesen erlangt werden.

HFH Stuttgart

Nordbahnhofstr. 147, 70191 Stuttgart

0711-0711 39120370

0711-67235950

www.hfh-fernstudium.de