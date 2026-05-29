Mit der Entscheidung für ein Studium an der Hochschule Aalen stellen die Studierenden die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft. Mitten im schönen Süden bietet die Hochschule mehr als 60 innovative Studienangebote aus den Bereichen Technik, Wirtschaft und Gesundheit an, in denen man durchstarten kann. Wer Lust auf Gesundheitsthemen hat, die User Experience verbessern oder die Mobilität von morgen gestalten möchte, ist an der HS Aalen genau richtig. An einer der forschungsstärksten Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Deutschland warten über 4000 Mitstudierende, ein moderner und ständig wachsender Campus mit top ausgestatten Laboren sowie ein mehrfach ausgezeichnetes Lehrkonzept. Dazu arbeitet die Hochschule eng mit den Unternehmen vor Ort zusammen.

Beethovenstraße 1, 73430 Aalen

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