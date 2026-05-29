Die Hochschule Albstadt-Sigmaringen bietet an zwei Standorten praxisnahe Bachelor- und Masterstudiengänge in den Bereichen Technik, Wirtschaft, Informatik und Naturwissenschaften. Vier Fakultäten, moderne Labore, kleine Gruppen und eine persönliche Betreuung schaffen optimale Studienbedingungen. Praxisorientierung steht dabei im Mittelpunkt: Studierende sammeln Erfahrungen in Projekten, Laboren und Unternehmen. Das Career Center unterstützt bei Praktika und dem Berufseinstieg, das International Office bei Auslandsaufenthalten. Bereits während des Studiums bestehen Möglichkeiten zur Mitarbeit in Forschungsprojekten. Ergänzend erleichtern Vorbereitungskurse und die Möglichkeit eines Orientierungssemesters den Einstieg ins Studium.

07571-7320, www.hs-albsig.de

Standort Albstadt: Jakobstr. 6, 72458 Albstadt-Ebingen

Standort Sigmaringen: Anton-Günther-Str. 51, 72488 Sigmaringen