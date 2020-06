Hochschule Biberach: Experimentierfreudig und Digital

Das Abitur in der Tasche – und dann? Diese Frage hat in Zeiten von Corona wie vieles andere auch eine völlig andere Bedeutung erhalten. Denn das »und dann?« ist gar nicht so einfach umzusetzen. Party, um die bestandenen Prüfungen zu feiern? Nicht gestattet! Die Ausbildung beginnen? Sich für ein Studium entscheiden? Die Pandemie bremst Pläne jäh aus und hinterlässt bestimmt viele Fragezeichen in den Köpfen. Wer in 2020 Abitur schreibt oder andere Bildungswege mit einer Prüfung abschließt, gehört zum Corona-Jahrgang. Ist das positiv, weil man möglicherweise einen Bonus für den Abschluss in Krisenzeiten erhält? Über diese Frage kann heute nur spekuliert werden; eine Antwort wird erst mit der Zeit erhältlich sein. Gibt es Antworten, die Bestand haben?

Vielleicht diese: Die Bewerbungsphase an Hochschulen in Baden-Württemberg wird verlängert. Statt bis 15. Juli haben Studieninteresse nach aktuellem Kenntnisstand bis vom 1. Juli bis 20. August die Möglichkeit, sich für einen Studienplatz zu bewerben. Schließt sich die nächste Frage an: Wie geht Studienorientierung in Zeiten von Corona? Wie vieles momentan: digital, verbunden mit einer gehörigen Portion Experimentierfreude und belastbarer Flexibilität seitens der Anbieter. Die Hochschule Biberach (HBC) richtet ab Juni ein Infoportal ein, auf dem Interessierte Studieren probieren können. In Vorlesungen hineinschnuppern? Kein Problem! Labore besichtigen? Mitunter! Fragen stellen? Aber selbstverständlich, die Studienberater werden im Livechat antworten. Und Studierende aus allen Studiengängen teilen ihre eigenen Erfahrungen. Denn bei allen digitalen Möglichkeiten, die ausgeschöpft werden, ist der HBC bewusst: das persönliche Gespräch, der gute Rat und der praktische Tipp sind unersetzlich. In diesem Sinne lädt sie alle Studieninteressierten ein, die HBC und ihre Möglichkeiten kennenzulernen.

