An der Hochschule Darmstadt sind insgesamt zwölf Fachbereiche beheimatet: Architektur; Bau- und Umweltingenieurwesen; Chemie- und Biotechnologie; Elektrotechnik und Informationstechnik; Gesellschaftswissenschaften; Soziale Arbeit; Gestaltung; Informatik; Maschinenbau und Kunststofftechnik; Mathematik und Naturwissenschaften; Media sowie Wirtschaft. Die Hochschule gehört bundesweit mit zu den größten Hochschulen für Angewandte Wissenschaften und steht nicht nur was die Größe betrifft, sondern auch mit ihrer Lehre sehr weit vorne. Das Studium an der Hochschule Darmstadt ist praxis- und anwendungsorientiert. In berufspraktischen Phasen können Studierende das Gelernte bei Arbeitgebern in Wirtschaft und Gesellschaft erproben und ausbauen.

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