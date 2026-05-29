Die sechs Fakultäten an der Hochschule Esslingen umfassen die Bereiche Angewandte Naturwissenschaften, Energie- und Gebäudetechnik; Informatik & Informationstechnik; Maschinen & Systeme; Mobilität & Technik; Soziale Arbeit, Bildung & Pflege sowie Wirtschaft & Technik. Den Studierenden stehen an den drei Standorten in der Esslinger Stadtmitte und der Flandernstraße sowie in Göppingen über 50 hochmoderne Labore zur Verfügung. Schon vor Studienbeginn können Studierende Mathe- oder Physikvorkurse besuchen. Das Programm Crossmentes bringt Fach- oder Führungskräfte und Studierende zusammen. Während des Studiums bietet die Hochschule Esslingen den Studierenden noch viele Angebote, um ihre Prüfungen erfolgreich zu absolvieren.

Kanalstraße 33, 73728 Esslingen

0711-397 49, www.hs-esslingen.de