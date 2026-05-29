Die Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg (HVF) bildet das gehobene Management der öffentlichen Verwaltung von morgen aus. Die Studierenden der Bachelorstudiengänge sind bereits während des Studiums im Beamtenstatus und erhalten ab dem ersten Semester Anwärterbezüge. Dafür gelten Vorlesungen, Seminare, Übungen und Praktika als dienstliche Veranstaltungen mit Anwesenheitspflicht. Mit fünf Bachelorstudiengängen, zwei Masterstudiengängen und zwei Studiengangskooperationen bietet die HVF ein breites Studienangebot und verzeichnet rund 3.000 Studierende. Zu den Bachelorstudiengängen gehören: Public Management, Digitales Verwaltungsmanagement, Public Financial Management, ­Rentenversicherung und Steuerverwaltung.

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